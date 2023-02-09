Лавров заявил, что Запад не верит в демократию

"То, что они (западные страны - прим. ТАСС) носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения с РФ, говорит только об одном: они ни в какую демократию, ни в какое равноправие всех государств на международной арене не верят. Иначе они бы оставили развивающиеся страны в покое и уважали бы их право самим определять, как им себя вести в мировых делах", - отметил Лавров.