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27 минут назад

Лавров заявил, что Запад не верит в демократию

ТАСС

Западные страны ни в какую демократию не верят, иначе бы они оставили развивающиеся государства в покое. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

Лавров заявил, что Запад не верит в демократию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, что они (западные страны - прим. ТАСС) носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения с РФ, говорит только об одном: они ни в какую демократию, ни в какое равноправие всех государств на международной арене не верят. Иначе они бы оставили развивающиеся страны в покое и уважали бы их право самим определять, как им себя вести в мировых делах", - отметил Лавров.

По словам российского министра, Москва в свою очередь придерживается позиции, что "национальный диалог должен развиваться прежде всего самими суданцами без вмешательства извне, тем более без попыток давать суданцами какие-либо рецепты".

"Мы поддерживаем справедливые подходы Судана к рассмотрению суданской проблематики в Совете Безопасности ООН, включая необходимость снятия тех рестрикций, которые были введены несколько лет назад", - указал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,Совбез ООН,
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