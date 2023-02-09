Лавров заявил, что Запад не верит в демократию

Западные страны ни в какую демократию не верят, иначе бы они оставили развивающиеся государства в покое. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.
"То, что они (западные страны - прим. ТАСС) носятся по всему миру, пытаясь убедить развивающиеся страны в необходимости осуждать Российскую Федерацию, подрывать отношения с РФ, говорит только об одном: они ни в какую демократию, ни в какое равноправие всех государств на международной арене не верят. Иначе они бы оставили развивающиеся страны в покое и уважали бы их право самим определять, как им себя вести в мировых делах", - отметил Лавров.
По словам российского министра, Москва в свою очередь придерживается позиции, что "национальный диалог должен развиваться прежде всего самими суданцами без вмешательства извне, тем более без попыток давать суданцами какие-либо рецепты".
"Мы поддерживаем справедливые подходы Судана к рассмотрению суданской проблематики в Совете Безопасности ООН, включая необходимость снятия тех рестрикций, которые были введены несколько лет назад", - указал Лавров.