Володин объяснил, что обяжет Россию "идти в сторону Европы" в рамках СВО

Применение украинскими военными тяжелого вооружения, поставленного странами Запада, обяжет Россию в рамках спецоперации "идти дальше в сторону Европы". Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Если бы только не началась специальная военная операция, взрывы звучали бы у нас под окнами. Применение тяжелого оружия [на Украине] нас обяжет идти дальше в сторону Европы для того, чтобы их защитить от [президента США Джо] Байдена, правителей европейских. И они должны понимать, что наш народ, граждане Российской Федерации, едины в этой позиции. Потому что те, кто испугался, уехали, остались те, кто понимает свою ответственность", - сказал спикер.
Он добавил, что все политические партии России, "от левых до правых, имеют одну точку зрения" на этот счет.
Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия с тревогой и озабоченностью наблюдает, что со стороны Запада нет самоограничений по номенклатуре поставок вооружений Украине.
После начала российской спецоперации на Украине Запад начал поэтапно вводить против РФ масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.