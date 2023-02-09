Володин объяснил, что обяжет Россию "идти в сторону Европы" в рамках СВО

"Если бы только не началась специальная военная операция, взрывы звучали бы у нас под окнами. Применение тяжелого оружия [на Украине] нас обяжет идти дальше в сторону Европы для того, чтобы их защитить от [президента США Джо] Байдена, правителей европейских. И они должны понимать, что наш народ, граждане Российской Федерации, едины в этой позиции. Потому что те, кто испугался, уехали, остались те, кто понимает свою ответственность", - сказал спикер.