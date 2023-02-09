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14 минут назад

Володин: применение Киевом тяжелого западного оружия обяжет РФ "идти в сторону Европы"

ТАСС

Применение украинскими военными тяжелого вооружения, поставленного странами Запада, обяжет Россию в рамках спецоперации "идти дальше в сторону Европы". Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Володин объяснил, что обяжет Россию "идти в сторону Европы" в рамках СВО
Фото: ТАССТАСС

"Если бы только не началась специальная военная операция, взрывы звучали бы у нас под окнами. Применение тяжелого оружия [на Украине] нас обяжет идти дальше в сторону Европы для того, чтобы их защитить от [президента США Джо] Байдена, правителей европейских. И они должны понимать, что наш народ, граждане Российской Федерации, едины в этой позиции. Потому что те, кто испугался, уехали, остались те, кто понимает свою ответственность", - сказал спикер.

Он добавил, что все политические партии России, "от левых до правых, имеют одну точку зрения" на этот счет.

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Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия с тревогой и озабоченностью наблюдает, что со стороны Запада нет самоограничений по номенклатуре поставок вооружений Украине.

После начала российской спецоперации на Украине Запад начал поэтапно вводить против РФ масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Политика,Сергей Рябков,Вячеслав Володин,МИД России,Госдума,
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