В Кремле отреагировали на результаты расследований по МН17

Россия не может принять результаты расследований по делу о крушении самолета Boeing рейса МН17 в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, это связанно с тем, что Москва не принимала участие в расследовании.

Россия не может принимать результаты расследований по МН17, в которых не участвовала, — сказал Песков.

8 февраля в прокуратуре Нидерландов предположили, что руководство России причастно к принятию решения о передаче ЗРК «Бук» Донецкой Народной Республике. Об этом, по мнению ведомства, свидетельствуют телефонные разговоры, записанные в июне 2014 года, на которых российские госслужащие утверждали, что для противостояния ВСУ на востоке Украины необходимо более тяжелое вооружение.