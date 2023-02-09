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58 минут назад

В Кремле отреагировали на результаты расследований по МН17

News.ru

Россия не может принять результаты расследований по делу о крушении самолета Boeing рейса МН17 в Донбассе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, это связанно с тем, что Москва не принимала участие в расследовании.

Россия не может принимать результаты расследований по МН17, в которых не участвовала, — сказал Песков.

8 февраля в прокуратуре Нидерландов предположили, что руководство России причастно к принятию решения о передаче ЗРК «Бук» Донецкой Народной Республике. Об этом, по мнению ведомства, свидетельствуют телефонные разговоры, записанные в июне 2014 года, на которых российские госслужащие утверждали, что для противостояния ВСУ на востоке Украины необходимо более тяжелое вооружение.

В Кремле оценили возможную передачу Лондоном истребителей Киеву

17 ноября прошлого года суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР, при этом запуск не был случайным. Россиян Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 человек. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Политика,Видео,Леонид Харченко,Сергей Дубинский,Игорь Стрелков,Дмитрий Песков,Boeing,
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