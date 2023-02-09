В Кремле оценили возможную передачу Лондоном истребителей Киеву

Рассмотрение Лондоном вопроса о поставках истребителей Киеву говорит о растущей вовлеченности Европы в конфликт с Россией и приведет к эскалации напряженности и «более мучительным» последствиям для Украины. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи», - пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, возможная передача истребителей Киеву «не изменят исход этого конфликта и не изменит траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции».

Однако можно констатировать, что подобные действия «ведут к эскалации напряженности, затягивают конфликт, делают его более болезненным и мучительным для Украины», констатировал Дмитрий Песков.

После решения поставить Украине танки Leopard канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не будет отправлять в страну истребители. Об отсутствии таких планов заявил и президент США Джо Байден. Однако накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что власти США хотят, чтобы Киев вернул утраченные территории.