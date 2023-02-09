В Кремле оценили возможную передачу Лондоном истребителей Киеву

Рассмотрение Лондоном вопроса о поставках истребителей Киеву говорит о растущей вовлеченности Европы в конфликт с Россией и приведет к эскалации напряженности и «более мучительным» последствиям для Украины. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи», - пояснил официальный представитель Кремля.
По его словам, возможная передача истребителей Киеву «не изменят исход этого конфликта и не изменит траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения целей, поставленных в рамках специальной военной операции».
Однако можно констатировать, что подобные действия «ведут к эскалации напряженности, затягивают конфликт, делают его более болезненным и мучительным для Украины», констатировал Дмитрий Песков.
После решения поставить Украине танки Leopard канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не будет отправлять в страну истребители. Об отсутствии таких планов заявил и президент США Джо Байден. Однако накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что власти США хотят, чтобы Киев вернул утраченные территории.
При этом, газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. По информации телеканала Sky News, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что «ничего не исключает» в вопросе оказания военной поддержки украинской стороне.