В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».