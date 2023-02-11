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58 минут назад

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе «нынешней реальности»

RT на русскомиещё 5

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, однако на основе той реальности, которая существует.

В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам дипломата, переговоры также должны учитывать публично озвученные российской стороной цели.

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Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил: в НАТО утверждают, что вооружают украинскую армию с целью «достижения мира», но на деле приказывают Киев не возобновлять переговорный процесс с Москвой.

Политика,Переговоры,Константин Гаврилов,Сергей Вершинин,МИД России,НАТО,
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