В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, однако на основе той реальности, которая существует.
«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».
По словам дипломата, переговоры также должны учитывать публично озвученные российской стороной цели.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил: в НАТО утверждают, что вооружают украинскую армию с целью «достижения мира», но на деле приказывают Киев не возобновлять переговорный процесс с Москвой.