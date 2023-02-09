Володин назвал Байдена террористом из-за расследования о «Северных потоках»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден «вписывает себя в историю как террорист». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Володин обратил внимание на слова Байдена в выступлении перед Конгрессом, что американская нация «служит путеводной звездой миру».

«Это напоминает высказывания руководителей Третьего рейха», - заявил спикер Думы.

Володин посоветовал ознакомиться с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках», чтобы понять, «к чему приводит идеология исключительности».

«Байден стал террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнёров: Германии, Франции, Нидерландов», - подчеркнул Володин.

Сеймур Херш в своем расследовании утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения Байдена.

Журналист заявил со ссылкой на анонимный источник, что взрывы были организованы американскими водолазами при содействии Норвегии под прикрытием учений BALTOPS 22.