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1 час назад

Медведев назвал пять проблем Байдена на президентском посту

Lenta.ruиещё 2

У президента США Джо Байдена, который собрался повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году, есть пять проблем, которые обнаружились во время его первого срока, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Их он перечислил их в своем Telegram-канале.

Политик указал, что, во-первых, американский президент путает даты и имена, а также теряется в своем офисе. Во-вторых, Байден оставляет на хранение в гараже личного дома секретные документы, в-третьих — выделил на поддержку Украины, о которой, по утверждению Медведева, не знают рядовые американцы, больше ста миллиардов долларов.

В качестве четвертой проблемы Байден зампред Совбеза выделил тот факт, что американский президент обвиняет Россию в экономических проблемах США. В заключение Медведев заявил, что Байден «может по рассеянности начать третью мировую войну».

9 февраля Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Он признался, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели, подчеркнув, что точного решения по вопросу о выдвижении своей кандидатуры у него нет.

Politico писало, что американский президент может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении по поводу вступления в предвыборную гонку 2024 года. Газета отметила, что Байден может выставить кандидатуру. вдохновившись победой демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

Политика,Видео,Учения НАТО,Компенсации пострадавшим,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,
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