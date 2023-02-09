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40 минут назад

Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России

Елена Прошина

Позиция иранских властей по Крыму и новым российским территориям (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) не сказывается на сотрудничестве и не влияет на отношения Тегерана и Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Иране Алексея Дедова.

Посол России прокомментировал позицию Ирана по новым регионам России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российским властям хорошо известна позиция Ирана по этому вопросу, а слова главы иранской дипломатии не стали чем-то новым и это не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям двух стран в других областях. Дедов указал, что сотрудничество между Москвой и Тегераном «плодотворно развивается и этот фактор не оказывает негативного влияния».

Как подчеркнул российский дипломат, с самого начала специальной военной операции позиция Ирана была взвешенной, а верховный руководитель Республики Али Хаменеи неоднократно отмечал, что основная причина кризиса – экспансионистская политика Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых территорий, несмотря на превосходные отношения с Москвой.

Политика,Алексей Дедов,Али Хаменеи,НАТО,
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