Путин продлил срок госслужбы Грушко и Богданову

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителям главы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко. Распоряжение опубликовано 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», - говорится в распоряжении.
Напомним, что в ноябре российский лидер подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет для некоторых руководителей. Предполагается, что данная норма позволит продлить срок гражданкой службы «Наиболее опытным руководителям».