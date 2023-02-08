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48 минут назад

Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИД РФ Грушко и Богданову

ТК «Звезда»

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителям главы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко. Распоряжение опубликовано 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин продлил срок госслужбы Грушко и Богданову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», - говорится в распоряжении.

Напомним, что в ноябре российский лидер подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет для некоторых руководителей. Предполагается, что данная норма позволит продлить срок гражданкой службы «Наиболее опытным руководителям».

Политика,Александр Грушко,Михаил Богданов,Владимир Путин,МИД России,
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