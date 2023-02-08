Путин продлил срок госслужбы Грушко и Богданову

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», - говорится в распоряжении.

Напомним, что в ноябре российский лидер подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет для некоторых руководителей. Предполагается, что данная норма позволит продлить срок гражданкой службы «Наиболее опытным руководителям».