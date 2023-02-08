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37 минут назад

Матвиенко рассказала, как Киев сможет предотвратить окончательную катастрофу

Илья Родин

Украина сможет предотвратить «окончательную катастрофу», если начнет поиск формулы мира, учитывающей законные интересы Москвы, заявила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала, как Киев сможет предотвратить окончательную катастрофу
Фото: ТАССТАСС

Матвиенко пояснила, что при поиске «формулы мира» Киеву следует учитывать «объективную действительность и законные интересы России». Она добавила, что это единственный реальный способ завершить конфликт.

По ее словам, обещание президента США Джо Байдена о поддержке военного конфликта до тех пор, пока это необходимо, фактически является реквиемом по Украине.

У Киева нет ни малейшего шанса одержать победу над российскими войсками на полях сражений, уточнила Матвиенко. Соответственно, заявление американского лидера обрекает Украину и ее жителей на заклание.

По ее оценке, именно такая ситуация и складывается в настоящее время, заметила политик. ВСУ несут огромные потери, экономика страны разрушается, люди покидают ее.

Украина все ближе к черте, за которой может «полностью и бесповоротно потерять государственность», резюмировала Матвиенко.

Политика,Валентина Матвиенко,Джозеф Байден,Совет Федерации,
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