Россия расширила санкции против США

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — говорится в сообщении.

В «стоп-лист» попали губернаторы американских штатов и граждане США, возглавляющие ряд федеральных ведомств и компании, причастные к поставкам вооружений «неонацистскому режиму в Киеве». Кроме того под санкции попали и некоторые члены их семей.