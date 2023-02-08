Россия расширила санкции против США

МИД России на постоянной основе закрыл въезд в РФ 77 американцам. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — говорится в сообщении.
В «стоп-лист» попали губернаторы американских штатов и граждане США, возглавляющие ряд федеральных ведомств и компании, причастные к поставкам вооружений «неонацистскому режиму в Киеве». Кроме того под санкции попали и некоторые члены их семей.
В МИД РФ подчеркнули, что «любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США».