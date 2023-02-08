Путин: в Афганистане усиливается террористическая угроза

Путин: после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза
Президент России Владимир Путин заявил, что после бегства Соединённых Штатов из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза.
Об этом он сказал на встрече с секретарями советов безопасности ряда стран по афганской проблематике.
«После бегства американских вооружённых сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации», — цитирует его РИА Новости.
Путин также добавил, что российскую сторону беспокоят попытки региональных стран использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы расширять и создавать инфраструктуру под видом борьбы с терроризмом.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане на сегодняшний день стремительно деградирует, а власти страны пожинают плоды хаоса, оставленного США.