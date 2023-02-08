Путин: в Афганистане усиливается террористическая угроза

Президент России Владимир Путин заявил, что после бегства Соединённых Штатов из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза.

Об этом он сказал на встрече с секретарями советов безопасности ряда стран по афганской проблематике.

«После бегства американских вооружённых сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации», — цитирует его РИА Новости.