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16 минут назад

Россия расширила санкции против США

Lenta.ru

Москва расширила санкции против граждан США. Об этом сказано в заявлении на сайте МИД России.

Россия расширила санкции против США
Фото: ТАССТАСС

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — сказано в заявлении ведомства.

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Уточняется, что в «стоп-лист» включены персоны, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств и компании, которые причастны к поставкам вооружений Украине. Ограничения коснулись не только антироссийских политиков и чиновников, но и некоторых членов их семей.

Политика,МИД России,
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