Россия расширила санкции против США

Москва расширила санкции против граждан США . Об этом сказано в заявлении на сайте МИД России .

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что в «стоп-лист» включены персоны, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств и компании, которые причастны к поставкам вооружений Украине. Ограничения коснулись не только антироссийских политиков и чиновников, но и некоторых членов их семей.