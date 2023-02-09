В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
38 минут назад

Полянский заявил, что Россия будет привлекать внимание к теме использования ВСУ химоружия

Газета.Ruиещё 1

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет привлекать внимание мира к теме предполагаемого использования украинскими Вооруженными силами химического оружия.

Россия будет привлекать внимание к теме использования ВСУ химоружия
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Украине.

"Указали и на распространяемые в интернете свидетельства использования ВСУ химоружия (по мере появления более точной информации будем и дальше привлекать внимание к этому сюжету)", - сказано в сообщении.

Накануне глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что Россия требует от государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку применению химического оружия Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий близ Артемовска и Соледара.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призывал страны передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. 8 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя говорил, что компетентные органы России проверяют информацию о возможном применении украинскими силами боевых отравляющих веществ.

Политика,Константин Гаврилов,Василий Небензя,Фархан Хак,Дмитрий Полянский,ОЗХО,ООН,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители