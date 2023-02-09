Россия будет привлекать внимание к теме использования ВСУ химоружия

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет привлекать внимание мира к теме предполагаемого использования украинскими Вооруженными силами химического оружия.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Украине.
"Указали и на распространяемые в интернете свидетельства использования ВСУ химоружия (по мере появления более точной информации будем и дальше привлекать внимание к этому сюжету)", - сказано в сообщении.
Накануне глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что Россия требует от государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку применению химического оружия Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий близ Артемовска и Соледара.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призывал страны передать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. 8 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя говорил, что компетентные органы России проверяют информацию о возможном применении украинскими силами боевых отравляющих веществ.