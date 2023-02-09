Россия будет привлекать внимание к теме использования ВСУ химоружия

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет привлекать внимание мира к теме предполагаемого использования украинскими Вооруженными силами химического оружия.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Украине.

"Указали и на распространяемые в интернете свидетельства использования ВСУ химоружия (по мере появления более точной информации будем и дальше привлекать внимание к этому сюжету)", - сказано в сообщении.

Накануне глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что Россия требует от государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку применению химического оружия Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий близ Артемовска и Соледара.