Небензя: Украина не в состоянии нанести поражение России

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Украина не в состоянии нанести России поражение.
Об этом, как пишет ТАСС, Небензя сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, который был созван по инициативе российской стороны.
«Дело даже … не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии», — отметил дипломат.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии в украинском конфликте, мечтая о стратегическом поражении России.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Москва будет противостоять линии Вашингтона на нанесение стратегического поражения России.