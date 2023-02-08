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52 минуты назад

Небензя: Украина не в состоянии нанести поражение России

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Украина не в состоянии нанести России поражение.

Небензя: Украина не в состоянии нанести поражение России
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом, как пишет ТАСС, Небензя сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, который был созван по инициативе российской стороны.

«Дело даже … не в новых призывах русофобствующих политиков нанести России стратегическое поражение, которое сама по себе, как мы все понимаем, Украина нанести не в состоянии», — отметил дипломат.

Писториус затруднился оценить перспективы Украины по Крыму

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии в украинском конфликте, мечтая о стратегическом поражении России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Москва будет противостоять линии Вашингтона на нанесение стратегического поражения России.

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