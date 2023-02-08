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27 минут назад

Джабаров назвал Россию и Белоруссию мишенью Запада

Парламентская газета

Власти России и Белоруссии понимают, что являются мишенью для беспрерывных атак Запада, но готовы отражать их в любом качестве и месте, а также на любой площадке. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Джабаров назвал Россию и Белоруссию мишенью Запада
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам Джабарова, Россия может считать Белоруссию своими западными границами.

«Белорусы готовы оказать нам помощь в случае нападения», — отметил сенатор.

Он добавил, что отношения Москвы и Минска «гармонизированы», практически по всем вопросам международной повестки страны имеют общую точку зрения.

Как писала «Парламентская газета», ранее Джабаров назвал задачей Союзного государства России и Белоруссии глубочайшую интеграцию двух этих самостоятельных стран. Он также отметил, что Запад не оставит попыток вбить клин между Россией и Белоруссией, но «из этого ничего не получится».

Политика,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,
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