Джабаров назвал Россию и Белоруссию мишенью Запада

Власти России и Белоруссии понимают, что являются мишенью для беспрерывных атак Запада, но готовы отражать их в любом качестве и месте, а также на любой площадке. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Вместе-РФ».

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По словам Джабарова, Россия может считать Белоруссию своими западными границами.

«Белорусы готовы оказать нам помощь в случае нападения», — отметил сенатор.

Он добавил, что отношения Москвы и Минска «гармонизированы», практически по всем вопросам международной повестки страны имеют общую точку зрения.