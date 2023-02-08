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1 час назад

В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США

Lenta.ru

США «по сути развязали против России тотальную гибридную войну», которая чревата прямым военным столкновением двух ядерных держав, считают в МИД России. Об этом говорится в заявлении на сайте.

В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В МИД также обвинили Вашингтон в ведении «агрессивного курса» против Москвы. По мнению представителей ведомства, это отражается в возрастающих объемах военной помощи Украине.

В том же заявлении МИД отметил, что отрицает обвинения США в несоблюдении положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны Москвы.

Политика,МИД России,
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