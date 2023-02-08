В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США

США «по сути развязали против России тотальную гибридную войну», которая чревата прямым военным столкновением двух ядерных держав, считают в МИД России. Об этом говорится в заявлении на сайте.
В МИД также обвинили Вашингтон в ведении «агрессивного курса» против Москвы. По мнению представителей ведомства, это отражается в возрастающих объемах военной помощи Украине.
В том же заявлении МИД отметил, что отрицает обвинения США в несоблюдении положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны Москвы.