Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза и США, стал полной неожиданностью для запанных стран. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

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Источники издания отметили, что визит шести послов из Европы и США в Судан был запланирован давно и на Западе не ожидали, что он совпадет с поездкой Сергея Лаврова.

«Состоявшиеся в тот же день переговоры с участием высшего российского дипломата стали неожиданностью», - подчеркнули три источника, знакомые с ситуацией.

Опрошенные изданием эксперты также обратили внимание на то, что Россия укрепляет сотрудничество со странами Африки, несмотря на попытки Запада ее изолировать.

Во время своего турне по странам Африки, Лавров побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее. В Мали министр иностранных дел России провел переговоры с главой МИД страны Абдулаем Диопом и президентом переходного периода Ассими Гойтой. В качестве тем для переговоров были названы региональная и международная ситуации, конфликт на Украине и детали предстоящих поставок российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали.