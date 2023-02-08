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1 час назад

Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада

Алиса Селезнёва

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза и США, стал полной неожиданностью для запанных стран. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада
Фото: ТАССТАСС

Источники издания отметили, что визит шести послов из Европы и США в Судан был запланирован давно и на Западе не ожидали, что он совпадет с поездкой Сергея Лаврова.

«Состоявшиеся в тот же день переговоры с участием высшего российского дипломата стали неожиданностью», - подчеркнули три источника, знакомые с ситуацией.

Опрошенные изданием эксперты также обратили внимание на то, что Россия укрепляет сотрудничество со странами Африки, несмотря на попытки Запада ее изолировать.

Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч

Во время своего турне по странам Африки, Лавров побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее. В Мали министр иностранных дел России провел переговоры с главой МИД страны Абдулаем Диопом и президентом переходного периода Ассими Гойтой. В качестве тем для переговоров были названы региональная и международная ситуации, конфликт на Украине и детали предстоящих поставок российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали.

В ходе встречи Лавров предложил Абдулайе Диопа нанести ответный визит в Россию и получил в качестве подарка туарегский меч такуба. Глава МИД Мали выразил надежду, что его российский коллега точно запомнит такой подарок.

Политика,Сергей Лавров,ЕС,
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