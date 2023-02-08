«Никаких переговоров»: в Совфеде отказались обсуждать статус Курил с Токио

Ни о каких переговорах с Японией по мирному договору о статусе островов Курильской гряды не может идти и речи, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так сенатор отреагировал на недавнее заявление глава правительства Японии Фумио Кисида о том, что Токио по-прежнему считает Курильские острова частью страны.
Нельзя сразу после заявления о намерении продолжать переговоры по мирному договору, тут же в течение одного дня менять позицию и опять говорить о том, что никаких разговоров о принадлежности четырех островов не может быть и речи: это все «незаконно оккупированные территории» и так далее. Это исключает первое заявление, после таких заявлений даже мысли о продолжении переговоров ни у кого не появится с российской стороны, — сказал он.
8 февраля Кисида заявил, что позиция Токио в отношении островов южной части Курил в будущем не изменится. Исходя из этого, будут продолжаться переговоры о заключении мирного договора с Россией, отметил он в ходе выступления в парламенте страны.