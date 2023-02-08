Комитет Думы одобрил законопроект о прекращении действия в РФ договоров СЕ

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламентариям поддержать законопроект о прекращении в России действия международных договоров Совета Европы, в том числе и конвенции о защите прав человека. Об этом пишет ТАСС.

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25 февраля 2022 года было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта того же года МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец при этом отметил, что после выхода из Совета Европы Россия экономит порядка 34 млн евро на взносах.

В ходе сегодняшнего заседания Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате поддержать законопроект о прекращении в России действия международных договоров Совета Европы, в том числе устава СЕ и конвенций о защите прав человека и о пресечении терроризма.

Также Комитет Думы рекомендовал принять законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.