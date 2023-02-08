В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
53 минуты назад

Комитет Думы одобрил законопроект о прекращении действия в РФ договоров СЕ

Алиса Селезнёва

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламентариям поддержать законопроект о прекращении в России действия международных договоров Совета Европы, в том числе и конвенции о защите прав человека. Об этом пишет ТАСС.

Комитет Думы одобрил законопроект о прекращении действия в РФ договоров СЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 февраля 2022 года было приостановлено членство России в Совете Европы. 15 марта того же года МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации. На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец при этом отметил, что после выхода из Совета Европы Россия экономит порядка 34 млн евро на взносах.

В ходе сегодняшнего заседания Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате поддержать законопроект о прекращении в России действия международных договоров Совета Европы, в том числе устава СЕ и конвенций о защите прав человека и о пресечении терроризма.

Также Комитет Думы рекомендовал принять законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Россия вышла из Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. После этого Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.

Политика,Николай Кобринец,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,ЕСПЧ,Совет Европы,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители