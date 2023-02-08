Патрушев: США пытаются расхитить замороженные афганские активы

Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует. Об этом на встрече по афганскому урегулированию заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, это связано, в том числе с тем, что Вашингтон, Лондон и их союзники продолжают блокировать незаконно замороженные ими афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды.