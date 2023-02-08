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17 минут назад

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев: США пытаются расхитить замороженные афганские активы

Российская Газетаиещё 1

Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует. Об этом на встрече по афганскому урегулированию заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, это связано, в том числе с тем, что Вашингтон, Лондон и их союзники продолжают блокировать незаконно замороженные ими афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды.

Патрушев: США пытаются расхитить замороженные афганские активы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Более того, западниками предпринимаются попытки расхитить упомянутые средства, в том числе зарезервировав их часть для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября, к которым афганский народ, как известно, не причастен", - отметил секретарь СБ РФ.

Патрушев также подчеркнул, что в Афганистане имеются риски серьезного ухудшения миграционной обстановки. Так, по его данным, начиная с августа 2021 года начался массовый отток за рубеж афганцев, в первую очередь, сотрудничавших с западниками, а также представителей этнических и конфессиональных меньшинств. Только по официальным данным ООН количество беженцев превысило 3 миллиона человек.

"В случае, если социально-экономическая обстановка в Афганистане продолжит ухудшаться, эти цифры многократно возрастут", - констатировал секретарь Совбеза России.

Политика,Николай Патрушев,Сбербанк России,ООН,Совет безопасности РФ,
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