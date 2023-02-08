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28 минут назад

Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад основателя Pink Floyd
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».

Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.

Политика,Безопасность,Роджер Уотерс,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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