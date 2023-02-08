Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад основателя Pink Floyd

Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».