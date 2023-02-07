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54 минуты назад

Постпредство России при ООН снова остановило работу по заявлению СБ по Центральной Азии

Елена Прошина

Постоянное представительство России при ООН снова остановило работу по согласованию проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы о деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА). Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД заявил о срыве Западом работы по заявлению СБ по Центральной Азии
Фото: ТАССТАСС

Как заявили в ведомстве, причиной остановки работы послужили новые протесты от стран Запада против параграфа о сотрудничестве Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС. При этом данный документ Россия пытается вынести на рассмотрение два раза в год, но его не удается принять с января 2018 года.

В МИД РФ также добавили, что Россия готовила «максимально сбалансированный проект», который был нацелен на отражение усилий, оказанных по линии РЦПДЦА для поддержания стабильной обстановки в. Центральной Азии.

«Однако наши западные коллеги вновь выступили категорически против включения в текст параграфа, посвященного сотрудничеству Регионального центра с ОДКБ, СНГ и ШОС», – уточнили в ведомстве.

При этом в МИД напомнили, что поддержание контактов с этими организациями входит в число ключевых функций РЦПДЦА.

Напомним, что РЦПДЦА должен поддерживать постоянную связь с правительствами стран Центральной Азии в решении вопросов превентивной дипломатии и противодействию терроризму.

Ранее Россия и Китай объявили о начале сотрудничества в Совбезе ООН.

Политика,МИД России,Совбез ООН,ШОС,ООН,
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