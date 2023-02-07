Слуцкий посоветовал Европе поучиться у России свободе слова

Евросоюз официально признал факт вмешательства в внутренние дела России, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Боррель о российских СМИ.
«Боррель сегодня официально подтвердил, что Евросоюз вмешивается во внутренние дела РФ через подконтрольные информационные, а вернее сказать, пропагандистские, ресурсы. По его словам, в ЕС активно поддерживают деятельность на территории России якобы «независимых» СМИ-иноагентов, причем в практическом ключе. Вероятно, речь идет о деньгах и методичках. Основа для «независимости» давно ясна: кто платит — тот и заказывает музыку», — написал Слуцкий.
Как указал депутат, с помощью подобных медиа пробуют раскачать ситуацию в стране за счет запуска «вируса предательства». Он также добавил, что используется в этом плане как подтасовка фактов, так и дезинформация.
«Но российские законы милосердны, в отличие якобы «гуманных» европейских или американских. Маркировка и отчетность — все, что нужно от СМИ-иноагентов для понимания, «откуда дует ветер». Европе, где, к примеру, RT и Спутник просто блокируются цензурой, поучиться бы у России свободе слова», — подчеркнул Слуцкий.
Ранее Боррель заявил, что ЕС поддерживает российские СМИ-иноагенты.