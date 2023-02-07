В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
18 минут назад

Слуцкий посоветовал Европе поучиться у России свободе слова

Газета.Ru

Евросоюз официально признал факт вмешательства в внутренние дела России, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Боррель о российских СМИ.

Слуцкий посоветовал Европе поучиться у России свободе слова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боррель сегодня официально подтвердил, что Евросоюз вмешивается во внутренние дела РФ через подконтрольные информационные, а вернее сказать, пропагандистские, ресурсы. По его словам, в ЕС активно поддерживают деятельность на территории России якобы «независимых» СМИ-иноагентов, причем в практическом ключе. Вероятно, речь идет о деньгах и методичках. Основа для «независимости» давно ясна: кто платит — тот и заказывает музыку», — написал Слуцкий.

Как указал депутат, с помощью подобных медиа пробуют раскачать ситуацию в стране за счет запуска «вируса предательства». Он также добавил, что используется в этом плане как подтасовка фактов, так и дезинформация.

«Но российские законы милосердны, в отличие якобы «гуманных» европейских или американских. Маркировка и отчетность — все, что нужно от СМИ-иноагентов для понимания, «откуда дует ветер». Европе, где, к примеру, RT и Спутник просто блокируются цензурой, поучиться бы у России свободе слова», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Боррель заявил, что ЕС поддерживает российские СМИ-иноагенты.

Политика,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители