Слуцкий посоветовал Европе поучиться у России свободе слова

«Боррель сегодня официально подтвердил, что Евросоюз вмешивается во внутренние дела РФ через подконтрольные информационные, а вернее сказать, пропагандистские, ресурсы. По его словам, в ЕС активно поддерживают деятельность на территории России якобы «независимых» СМИ-иноагентов, причем в практическом ключе. Вероятно, речь идет о деньгах и методичках. Основа для «независимости» давно ясна: кто платит — тот и заказывает музыку», — написал Слуцкий.