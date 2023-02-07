Захарова ответила на заявление Борреля о запрете российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости запретить российские СМИ с практикой Третьего рейха по сжиганию неугодных книг. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Захарова заявила, что в Европе уже придерживались логики «запрет СМИ – это защита свободы слова», когда ряд книг был запрещён в Третьем рейхе.

«Тогда тоже все началось с запретов, с сожжения книг, а завершилось сожжением людей, потому что книги – это напечатанные мысли, а люди – это мысли оживающие», – написала она.

Представитель МИД РФ также напомнила, что гитлеровцы устроили пожар в Рейхстаге, чтобы оправдать запреты и начать репрессии против несогласных с режимом. После этого, по словам Захаровой, нацисты также приняли Декрет президента Рейха «О защите народа и государства», который послужил началом запрета свободной политической деятельности в Германии.

«Прошли десятилетия. В Германии эти законы отменили, а книги не просто "разрешили", но во искупление грехов еще и учредили День книги в память о книжных кострах 1933 года», – добавила она.

Захарова также отметила, что «человеческий облик» Европе вернули советские солдаты. «История циклична – сегодня наши вновь борются с этой человеконенавистнической логикой», – подытожила дипломат.