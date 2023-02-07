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19 минут назад

Депутат Журавлев: Арестович сбежал с тонущего корабля

Газета.Ru

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев объяснил в беседе с Life, почему экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович "переобулся" и начал говорить правду.

В Госдуме объяснили, почему Арестович «переобулся»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее украинский политик заявил, что у Киева больше "нет ресурсов на войну". По мнению парламентария, Арестович попросту покидает тонущий корабль.

"Давно понятно было, что информационный пузырь проткнут как раз те крысы, что первыми сбежали с тонущего корабля под названием "Украина", и Арестович как раз из их числа. Он враг, но умный и хитрый, вовремя сориентировался по поводу направления дующего ветра и говорит правду, пусть она Киеву и неприятна", — отметил депутат.

Он добавил, что от украинского конфликта Запад начинает постепенно уставать, будучи готовым воевать "до последнего украинца", но никак не "снимать с себя последние портки" ради того, чтобы обеспечить Киев необходимыми для боевых действий ресурсами. До этого Арестович предположил, что ситуация на Украине может перейти "либо в перемирие (заморозку), либо в мир (кривой-косой), либо в вялотекущую" "войну", которая "не требует большинства ресурсов", как это было "с 16 по 22-й год".

Политика,Алексей Арестович,Алексей Журавлев,Госдума,
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