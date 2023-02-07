В Госдуме объяснили, почему Арестович «переобулся»

"Давно понятно было, что информационный пузырь проткнут как раз те крысы, что первыми сбежали с тонущего корабля под названием "Украина", и Арестович как раз из их числа. Он враг, но умный и хитрый, вовремя сориентировался по поводу направления дующего ветра и говорит правду, пусть она Киеву и неприятна", — отметил депутат.

Он добавил, что от украинского конфликта Запад начинает постепенно уставать, будучи готовым воевать "до последнего украинца", но никак не "снимать с себя последние портки" ради того, чтобы обеспечить Киев необходимыми для боевых действий ресурсами. До этого Арестович предположил, что ситуация на Украине может перейти "либо в перемирие (заморозку), либо в мир (кривой-косой), либо в вялотекущую" "войну", которая "не требует большинства ресурсов", как это было "с 16 по 22-й год".