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1 час назад

Лавров упрекнул Борреля в неумении "скрывать расистскую сущность своего видения мира"

ТАССиещё 2

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на комментарий Борреля, который раскритиковал визиты российского министра в страны Африки.

Лавров упрекнул Борреля в неумении "скрывать расистскую сущность своего видения мира"
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава европейской дипломатии назвал Мали и Эритрею "легкими странами" для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте.

"Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира", - отреагировал Лавров на эти высказывания во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

Политика,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,ЕС,
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