Лавров: бывшие метрополии должны знать свое место

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что «мир изменился». Как сообщает РИА Новости, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции во время своего визита в Мали.

Лавров отметил, что Москва вместе с Мали и подавляющим числом африканских стран считают, что бывшим метрополиям следует забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали Африку. Он призвал их «привыкать» к тому, что декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года была не имитацией дипломатии, а единогласно одобренным ООН документом.

«Поэтому бывшие метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, собственно говоря, знать свое место в нынешнем формате развития международных отношений», — сказал он.