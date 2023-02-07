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32 минуты назад

Лавров: бывшие метрополии должны знать свое место

Никита Бородкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что «мир изменился». Как сообщает РИА Новости, об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на пресс-конференции во время своего визита в Мали.

Лавров отметил, что Москва вместе с Мали и подавляющим числом африканских стран считают, что бывшим метрополиям следует забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали Африку. Он призвал их «привыкать» к тому, что декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года была не имитацией дипломатии, а единогласно одобренным ООН документом.

«Поэтому бывшие метрополии должны уважать принятые на универсальной основе решения и, собственно говоря, знать свое место в нынешнем формате развития международных отношений», — сказал он.

Лавров прилетел в Мали

Напомним, что во вторник, 7 февраля, лавров прибыл в Мали с рабочим визитом. В Бамако у российского министра запланированы переговоры с главой МИД страны Абдулайе Диопом, а также встреча в президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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