Посольству США в Москве вручили ноту

Нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ передана во вторник посольству США в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству МИД России.

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"7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.

Новому послу США в РФ сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать законы России.

Источник отметил, что посольство США в Москве неподобающе высказывается в адрес руководства РФ. Москва не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством.

Как подчеркнул источник, российская сторона будет использовать для нейтрализации фейков посольства США все доступные средства.