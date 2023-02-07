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28 минут назад

Источник: посольству США передали ноту с требованием прекратить вмешательство в дела РФ

ТАСС

Нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ передана во вторник посольству США в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству МИД России.

Посольству США в Москве вручили ноту
Фото: ТАССТАСС

"7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.

Новому послу США в РФ сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать законы России.

Источник отметил, что посольство США в Москве неподобающе высказывается в адрес руководства РФ. Москва не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством.

Как подчеркнул источник, российская сторона будет использовать для нейтрализации фейков посольства США все доступные средства.

Американские дипломаты, ведущие "подрывную работу" в РФ, будут высылаться из страны, сообщил источник.

Политика,МИД России,
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