Посольству США в Москве вручили ноту

Нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ передана во вторник посольству США в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству МИД России.
"7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", - отметил собеседник агентства.
Новому послу США в РФ сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать законы России.
Источник отметил, что посольство США в Москве неподобающе высказывается в адрес руководства РФ. Москва не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой посольством.
Как подчеркнул источник, российская сторона будет использовать для нейтрализации фейков посольства США все доступные средства.
Американские дипломаты, ведущие "подрывную работу" в РФ, будут высылаться из страны, сообщил источник.