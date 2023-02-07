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57 минут назад

Лавров рекомендовал бывшим метрополиям забывать, как они захватывали Африку

ТАССиещё 2

Бывшим колонизаторам необходимо оставить в прошлом то, как они захватывали территории на Африканском континенте. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

Лавров рекомендовал бывшим метрополиям забывать, как они захватывали Африку
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"Мы считаем вместе с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран, что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории, этот континент, они должны привыкать к тому, что мир изменился", - сказал он.

Политика,Сергей Лавров,
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