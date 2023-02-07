Лавров рекомендовал бывшим метрополиям забывать, как они захватывали Африку

"Мы считаем вместе с нашими малийскими друзьями, с подавляющим большинством других африканских стран, что бывшим метрополиям необходимо забывать о том, как они захватывали и эксплуатировали эти территории, этот континент, они должны привыкать к тому, что мир изменился", - сказал он.