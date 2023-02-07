Замглавы российского МИД разъяснил послу Турции цели спецоперации

"Состоялся углубленный обмен мнениями по текущей ситуации на Украине и в Закавказье. Констатирован обоюдный настрой на дальнейшие усилия в интересах укрепления мира и стабильности в этих регионах, включая урегулирование украинского кризиса, нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - указали на Смоленской площади.