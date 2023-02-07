Замглавы российского МИД разъяснил послу Турции цели спецоперации

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин разъяснил во вторник послу Турции в Москве Мехмету Самсару цели российской специальной военной операции (СВО) на Украине, связанные с необходимостью купирования исходящих с Украины угроз безопасности РФ.
"С российской стороны были вновь подробно разъяснены причины и цели специальной военной операции, связанные с необходимостью купирования исходящих с Украины угроз безопасности России, инспирированных коллективным Западом во главе с США", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.
Замглавы МИД РФ и посол Турции также обсудили урегулирование украинского кризиса и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.
"Состоялся углубленный обмен мнениями по текущей ситуации на Украине и в Закавказье. Констатирован обоюдный настрой на дальнейшие усилия в интересах укрепления мира и стабильности в этих регионах, включая урегулирование украинского кризиса, нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - указали на Смоленской площади.