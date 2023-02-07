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1 час назад

«Мощно»: Путин оценил темпы развития Москвы

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным положительно оценил темпы развития столицы, назвав их «мощными». Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«Мощно»: Путин оценил темпы развития Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэр города рассказал главе государства о реализации ряда проектов в 2022 году, приведя в пример развитие производства беспилотников в Руднево и кластер по производству лекарственных препаратов в Зеленограде.

«В области экономики Москва вышла на третье место по валовому продукту с учетом паритета покупательной способности среди мировых городов. Мы нарастили в два раза объем инвестиций за пять лет, на 40 процентов увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета Московского НПЗ, а с учетом ввода новых мощностей Московского НПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличится в два раза», - заявил Сергей Собянин.

Он также отметил, что возобновлено производство «Москвича» на базе бывшего производства «Рено» и ведется активное развитее транспортной инфраструктуры, в том числе строительство метро и крупнейших магистральных дорог.

«Мощное развитие Москвы, мощное», - заметил президент России Владимир Путин.

Глава государства также поблагодарил мэра столицы и его команду, выразив надежду, что «в таком темпе и с таким качеством» работа будет продолжаться и дальше.

Ранее стало известно, что инвесторы планируют вложить в программу стимулирования создания мест приложения труда в Москве около 106 млрд рублей. Девелоперы построят в столице 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс.

Политика,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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