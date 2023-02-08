Посол России покинул Эстонию

В январе МИД Эстонии потребовал, чтобы российское посольство в стране сократило число дипломатов до 8 должностей, а административного, технического и обслуживающего персонала — до 15 должностей. В ответ на это Россия сообщила о понижении дипломатических отношений Москвы и Таллина. Эстонскому послу Маргусу Лайдре было предписано покинуть страну до 7 февраля.