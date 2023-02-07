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1 час назад

Глава Чечни Кадыров опроверг информацию о том, что он находится на Мальдивах

Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о том, что он находится на Мальдивах. В своем Telegram-канале Кадыров признался, что даже не знает, где они находятся.

Кадыров опроверг информацию о том, что он находится на Мальдивах
Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95»Телеграм-канал «Kadyrov_95»

«Некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать», — написал он.

Кадыров отметил, что никогда не посещал эту страну.

«На Мальдивах никогда не был, и даже не знаю где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека», — указал глава Чечни.

По мнению Кадырова, те, кто распространил эти сообщения, «сами подписали себе приговор».

«Доверия к ним у аудитории теперь уже не будет», — резюмировал он.

Ранее Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о намерении «денацифицировать» и «демилитаризовать» Польшу. Глава Чечни обратил внимание на заявление главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что польская сторона ожидает больших поставок вооружений после визита американского президента Джо Байдена. По мнению Кадырова, теперь Варшава «будет клянчить вооружение» у Вашингтона.

Политика,Джозеф Байден,Рамзан Кадыров,
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