Кадыров опроверг информацию о том, что он находится на Мальдивах

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о том, что он находится на Мальдивах. В своем Telegram-канале Кадыров признался, что даже не знает, где они находятся.

Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95» Телеграм-канал «Kadyrov_95»

«Некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать», — написал он.

Кадыров отметил, что никогда не посещал эту страну.

«На Мальдивах никогда не был, и даже не знаю где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека», — указал глава Чечни.

По мнению Кадырова, те, кто распространил эти сообщения, «сами подписали себе приговор».

«Доверия к ним у аудитории теперь уже не будет», — резюмировал он.