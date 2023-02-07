Медведев порассуждал о разделе Украины по сценарию Кореи

Корейский сценарий разделения Украины является для Киева «хотелками» и ничем более. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Политик отметил, что реализация «корейского сценария» невозможна уже по той причине, что республики Донбасса существуют не в качестве самостоятельных государств, а в качестве субъектов России.