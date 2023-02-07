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21 минуту назад

Медведев порассуждал о разделе Украины по сценарию Кореи

Lenta.ru

Корейский сценарий разделения Украины является для Киева «хотелками» и ничем более. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев порассуждал о разделе Украины по сценарию Кореи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметил, что реализация «корейского сценария» невозможна уже по той причине, что республики Донбасса существуют не в качестве самостоятельных государств, а в качестве субъектов России.

Медведев пообещал рост поставок оружия

Также Медведев отметил, что, по его мнению, ведение разговоров о возможности разделения Украины по корейскому сценарию говорит о том, что украинские элиты вбрасывают тезис о невозможности победы Вооруженных сил Украины.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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