Медведев порассуждал о разделе Украины по сценарию Кореи

Корейский сценарий разделения Украины является для Киева «хотелками» и ничем более. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что реализация «корейского сценария» невозможна уже по той причине, что республики Донбасса существуют не в качестве самостоятельных государств, а в качестве субъектов России.
Также Медведев отметил, что, по его мнению, ведение разговоров о возможности разделения Украины по корейскому сценарию говорит о том, что украинские элиты вбрасывают тезис о невозможности победы Вооруженных сил Украины.