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6 минут назад

Зампостпреда России при ООН Евстигнеева прокомментировала причины мирового кризиса

RT на русском

Мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок, заявила в ходе выступления на Генассамблее ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева.

В ООН прокомментировали причины мирового кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Евстигнеева рассказала, что мир в настоящее время переживает «глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны».

«Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений», — цитирует её РИА Новости.

Евстигнеева пояснила, что отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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