В ООН прокомментировали причины мирового кризиса

Мировой кризис связан со стремлением ряда стран сохранить однополярный миропорядок, заявила в ходе выступления на Генассамблее ООН зампостпреда России при организации Анна Евстигнеева.

Евстигнеева рассказала, что мир в настоящее время переживает «глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны».

«Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений», — цитирует её РИА Новости.

Евстигнеева пояснила, что отдельные игроки пытаются вести диалог с позиции превосходства.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.