В постпредстве России при ООН объяснили причины мирового кризиса

По словам дипломата, ряд государств изо всех сил старается не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений. Она подчеркнула, что именно это является ключевой причиной глубокого кризиса в мире. Евстигнеева отметила, что лидеры некоторых стран пытаются насадить «право сильного» и преследуют свои интересы, стремясь подменить универсальные нормы международного права «миропорядком, основанным на правилах».