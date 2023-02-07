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В постпредстве России при ООН объяснили причины мирового кризиса

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что нынешний мировой кризис возник из-за стремления некоторых стран сохранить однополярный миропорядок. Ее слова передает РИА Новости.

В постпредстве России при ООН объяснили причины мирового кризиса
© ТАСС

По словам дипломата, ряд государств изо всех сил старается не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений. Она подчеркнула, что именно это является ключевой причиной глубокого кризиса в мире. Евстигнеева отметила, что лидеры некоторых стран пытаются насадить «право сильного» и преследуют свои интересы, стремясь подменить универсальные нормы международного права «миропорядком, основанным на правилах».

Дипломат заявила, что происходящее оказывает значительное влияние на систему ООН.

«Она подвергается серьезному испытанию на устойчивость и на эффективность выполнения своего мандата, ключевой элемент которого — предотвращение конфликтов. К сожалению, стало очевидно, что на фоне вызовов переломного периода ООН с этой задачей не справляется», — заключила Евстигнеева.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас обвинил США в навязывании миру идеи американской исключительности. Он заявил, что Вашингтон последовательно препятствует нормальному развитию других государств, в частности, целенаправленно замедляет процессы доколонизации.

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