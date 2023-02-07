Посол РФ оценил шансы Вены стать посредником между Москвой и Киевом

В настоящее время нет оснований для того, чтобы рассматривать Вену как возможного посредника или площадку для переговоров между Россией и Украиной, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.

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По его словам, сегодня фиксируется «все большее размывание австрийского суверенитета». Дипломат указал, что это видно в присоединении страны к ограничительным мерам в отношении России, оказании помощи Киеву и заявлениях австрийских властей о поддержке бывшей советской республики.

Посол напомнил, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время визита на Украину заявил, что страна не является нейтральной, «вооружений Украине не поставляет, да и не имеет необходимых, но никоим образом не будет препятствовать в этом другим». Любинский считает, что по этой причине нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.