Посол РФ оценил шансы Вены стать посредником между Москвой и Киевом

В настоящее время нет оснований для того, чтобы рассматривать Вену как возможного посредника или площадку для переговоров между Россией и Украиной, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского.
По его словам, сегодня фиксируется «все большее размывание австрийского суверенитета». Дипломат указал, что это видно в присоединении страны к ограничительным мерам в отношении России, оказании помощи Киеву и заявлениях австрийских властей о поддержке бывшей советской республики.
Посол напомнил, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время визита на Украину заявил, что страна не является нейтральной, «вооружений Украине не поставляет, да и не имеет необходимых, но никоим образом не будет препятствовать в этом другим». Любинский считает, что по этой причине нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
При этом посол указал, что доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50 процентов. Кроме того, за десять месяцев 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 65,4% по сравнению с 2021 годом, несмотря на санкции.