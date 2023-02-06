Полянский рассказал, как Запад отодвигает мирное урегулирование на Украине

Россия будет вынуждена достигнуть целей специальной операции военным путем, если западные страны продолжат своими действиями отодвигать перспективы дипломатического урегулирования, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА «Новости».

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Полянский подчеркнул, что если США и их союзники путем поставок вооружений и военной техники продолжат «отодвигать перспективы мира», то все цели спецоперации будут достигнуты военным путем.

По словам дипломата, России, как и 80 лет назад, бросил вызов противник, который намеревается ее уничтожить. Он отметил, что Украина в руках этого врага является лишь слепым орудием.