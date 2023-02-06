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22 минуты назад

Полянский: западные страны поставками оружия отодвигают мир на Украине

Илья Родин

Россия будет вынуждена достигнуть целей специальной операции военным путем, если западные страны продолжат своими действиями отодвигать перспективы дипломатического урегулирования, предупредил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА «Новости».

Полянский рассказал, как Запад отодвигает мирное урегулирование на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полянский подчеркнул, что если США и их союзники путем поставок вооружений и военной техники продолжат «отодвигать перспективы мира», то все цели спецоперации будут достигнуты военным путем.

По словам дипломата, России, как и 80 лет назад, бросил вызов противник, который намеревается ее уничтожить. Он отметил, что Украина в руках этого врага является лишь слепым орудием.

Дипломат пояснил, что россиянам следует остановить киевский режим как ради будущего своих детей, так и ради будущего украинских детей, чьих отцов Киев отправляет на фронт «как пушечное мясо».

Политика,Дмитрий Полянский,ООН,
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