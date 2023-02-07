Госдума одобрила законопроекты для интеграции новых регионов в соцпространство РФ

Меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта, соответствующие законопроекты одобрила Госдума в первом чтении.

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Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству. При этом если размер пенсии после перерасчета будет меньше, чем до него, то будет установлена региональная доплата, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

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«Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным «телом» пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Для установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке.

«В тех случаях, когда люди сами не смогут подтвердить документально стаж, во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать», – сообщил он.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами. «Им будут установлены группы инвалидности по российскому законодательству. Но предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу», – пояснил Исаев.

По его словам, для расчета больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года.

«В качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних регионах. Соответственно, для Донецкой и Луганской народной республик – это 40 тыс. 183 рубля. Ориентир – Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это, соответственно, Крым, – 37 тыс. 315 рублей», – подчеркнул Исаев.

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения – Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории медицинских и фармацевтических работников. После 1 января 2026 года аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

«Прописывается, кто допускается к осуществлению медицинской деятельности. Мы признаем все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают там (в новых регионах), могут ни о чем не беспокоиться», – пояснил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Кроме того, в новых регионах будет допускаться обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешит использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в Россию, а также лекарственные препараты, произведенные на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года.

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.