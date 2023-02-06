Шойгу отдал распоряжение группировке России в Сирии после землетрясения

Министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение командованию российской группировки войск в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения.
В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон уже развёрнуты и начали работу шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Алеппо, Хама, Латакия и населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша.
Пострадавшие получают продуктовые наборы и предметы первой необходимости.
Сформированы десять сводных отрядов из числа военнослужащих России в Сирии. Они начали выполнять задачи по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.
6 февраля президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду содействие в ликвидации последствий землетрясения, Асад принял предложение.
В ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в Сирию.