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36 минут назад

Шойгу поручил группировке России в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения

RT на русском

Министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение командованию российской группировки войск в Сирии помочь ликвидировать последствия землетрясения.

Шойгу отдал распоряжение группировке России в Сирии после землетрясения
Фото: ТАССТАСС

В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон уже развёрнуты и начали работу шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Алеппо, Хама, Латакия и населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша.

Турция отказалась от помощи Илона Маска

Пострадавшие получают продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Сформированы десять сводных отрядов из числа военнослужащих России в Сирии. Они начали выполнять задачи по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.

6 февраля президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду содействие в ликвидации последствий землетрясения, Асад принял предложение.

В ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в Сирию.

Политика,Башар Асад,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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