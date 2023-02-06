Шойгу отдал распоряжение группировке России в Сирии после землетрясения

В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон уже развёрнуты и начали работу шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Алеппо, Хама, Латакия и населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша.