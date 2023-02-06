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26 минут назад

В США заявили о провале плана по ослаблению власти Путина

Lenta.ru

План Белого дома по ослаблению власти российского президента Владимира Путина с помощью конфликта на Украине провалился, констатировал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в одном из выпусков YouTube-канала Judging Freedom.

В США заявили о провале плана по ослаблению власти Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-разведчик указал, что Вашингтон хотел обратить украинский кризис и санкции против России себе на пользу.

«Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. (…) Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию», — заявил он.

Риттер также высказал мнение, что Россия стала сильнее с военной точки зрения, в то время как Североатлантический альянс, напротив, ослабил позиции — во многом именно из-за действий США.

Ранее портал 19FortyFive писал, что Соединенные Штаты используют Украину как пешку в прокси-войне НАТО против России. В материале отмечалось, что такая стратегия Вашингтона «создает кошмарную перспективу кровавого, многолетнего конфликта».

В декабре 2022 года Риттер предсказал, что Россия победит на Украине летом 2023 года. Кроме того, офицер отметил, что до этого момента не будет идти речи о переговорах.

Политика,Скотт Риттер,Владимир Путин,НАТО,
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