Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил об эффективности политической системы России в условиях современных вызовов. Соответствующее заявление он сделал на открытии выставки, посвященной 30-летию КПРФ, передает ТАСС.
«Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны», — сказал парламентарий.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил о росте угроз безопасности, вызовов и разногласий на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), подчеркивая, что при этом государства организации готовы сотрудничать для их разрешения.
В том же месяце он отметил, что настало «непростое и значимое время», России «снова брошен вызов».
До этого Путин заявил, что целью страны является объединение русского народа.