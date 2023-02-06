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3 минуты назад

Володин: политическая система России показала эффективность в условиях современных вызовов

Газета.Ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил об эффективности политической системы России в условиях современных вызовов. Соответствующее заявление он сделал на открытии выставки, посвященной 30-летию КПРФ, передает ТАСС.

Володин заявил об эффективности политической системы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня можем говорить о том, что политическая система показала свою эффективность в ситуации вызовов, когда практически все страны НАТО, Вашингтон, Брюссель делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны», — сказал парламентарий.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил о росте угроз безопасности, вызовов и разногласий на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), подчеркивая, что при этом государства организации готовы сотрудничать для их разрешения.

В том же месяце он отметил, что настало «непростое и значимое время», России «снова брошен вызов».

До этого Путин заявил, что целью страны является объединение русского народа.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,КПРФ,Госдума,
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