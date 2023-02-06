Нургалиев стал первым замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

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«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе, подписанном главой государства 6 февраля.

Нургалиев ранее занимал должность замсекретаря Совбеза. Указом президента России на этот пост сегодня назначен Алексей Шевцов.

Ранее заместитель руководителя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году значительно вырастут поставки оружия и военной техники всех видов в ВС России.