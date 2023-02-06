Нургалиев стал первым замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе, подписанном главой государства 6 февраля.
Нургалиев ранее занимал должность замсекретаря Совбеза. Указом президента России на этот пост сегодня назначен Алексей Шевцов.
Ранее заместитель руководителя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году значительно вырастут поставки оружия и военной техники всех видов в ВС России.
При этом помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов отметил, что сейчас в России как никогда высока потребность в агитаторах и пропагандистах.