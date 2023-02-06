В Кремле прокомментировали информацию о планах Путина посетить Псков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, я могу это опровергнуть», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что ранее в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявили, что на этой неделе президент посетит один из российских регионов. В какой именно из субъектов Путин отправится в командировку не уточняется.
Кроме того, стало известно о планах главы государства провести заседание Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. 8 февраля он будет вручать премии молодым ученым в честь Дня российской науке, а 9 февраля поздравит представителей российской гражданской авиации со 100-летием отрасли в России.