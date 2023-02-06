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24 минуты назад

В Кремле прокомментировали информацию о планах Путина посетить Псков

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах Владимира Путина в ближайшее время посетить Псков. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали информацию о планах Путина посетить Псков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, я могу это опровергнуть», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что ранее в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявили, что на этой неделе президент посетит один из российских регионов. В какой именно из субъектов Путин отправится в командировку не уточняется.

Кроме того, стало известно о планах главы государства провести заседание Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. 8 февраля он будет вручать премии молодым ученым в честь Дня российской науке, а 9 февраля поздравит представителей российской гражданской авиации со 100-летием отрасли в России.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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