Лавров назвал цель срыва минских договоренностей
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной целью срыва минских договоренностей-2014 было создание вооружения Украины против РФ. Об этом пишет «Лента.ру».
«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва минских договоренностей — а о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, признались публично все, кто их подписывал, кроме президента [России Владимира] Путина, — было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. Также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства», — сказал министр.
Он подчеркнул, что Украину много лет готовили к гибридной войне с Россией.
Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения позволили дать Киеву «драгоценное время», чтобы стать сильнее.
В связи с таким заявление президент России Владимир Путин выразил разочарование. По его словам, такое признание стало для него полной неожиданностью. Он подчеркнул, что всегда считал, что руководство Германии ведет себя искренне.
Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель, отметил, что Минские соглашения смогли дать киевской власти время для укрепления сил ВСУ и задержать наступление России.