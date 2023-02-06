Лавров объяснил срыв Минских соглашений Западом

«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва минских договоренностей — а о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, признались публично все, кто их подписывал, кроме президента [России Владимира] Путина, — было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. Также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства», — сказал министр.