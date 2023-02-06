Лавров раскрыл цели Запада на международной арене

«Речь идет о том, чтобы они реализовали свое желание подавить любое инакомыслие, любую самостоятельность любой страны на международной арене. В этом чуть так называемых правил, которые американцы и их подручные продвигают на мировой арене вместо принципов Устава ООН<ООН», — заявил он.