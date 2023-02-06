Лавров раскрыл цели Запада на международной арене

Западные страны хотят подавить любое инакомыслие на международной арене. Цели Запада раскрыл глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном, передает корреспондент «Ленты.ру».
По словам дипломата, то, что западные коллеги сейчас пытаются делать, подтверждает, что речь идет о продолжении обеспечения их гегемонии.
«Речь идет о том, чтобы они реализовали свое желание подавить любое инакомыслие, любую самостоятельность любой страны на международной арене. В этом чуть так называемых правил, которые американцы и их подручные продвигают на мировой арене вместо принципов Устава ООН<ООН», — заявил он.