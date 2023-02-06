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50 минут назад

СМИ анонсировали встречи Путина с губернаторами

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время провести серию традиционных встреч с губернаторами. Встречи состоятся с теми, у кого истекает срок полномочий в этом году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

СМИ анонсировали встречи Путина с губернаторами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобные совещания у главы государства означает, что губернатор будет баллотироваться на новый срок. Так, ожидается, что президент встретится с главами Приморья - Олегом Кожемяко, Воронежской области - Александром Гусевым, Самарской области - Дмитрием Азаровым.

Уточняется, что Азаров уже находится на обязательном в таких случаях карантине. Встречу губернатора и президента также подтвердили в правительстве Воронежской области. Даты совещаний пока неизвестны.

Кроме того, встреча может состояться и с главой Орловской области Андреем Клычковым. Однако, как уточнили в местной власти, аудиенция пройдет чуть позже — «после послания Федеральному собранию». Также встречи ждет и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в сентябре 2023 года истекают полномочия 19 губернаторов. Некоторые из них уже заявили о делании выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Встреча с президентом, как правило, говорит о том, что кандидатуру губернатора уже одобрили в федеральном центре. Одна из таких встреч уже прошла 16 января, тогда Путин встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Политика,Андрей Травников,Дмитрий Азаров,Глеб Никитин,Олег Кожемяко,Александр Гусев,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Коммерсант,
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