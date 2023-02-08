Небензя напомнил об ответственности Запада за преступления во время вторжения в Ирак

Совершенные некоторыми странами при вторжении в Ирак преступления так и остались безнаказанными, и рассчитывать на привлечение виновных к ответственности уже нереалистично. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя .

"Многие истории в этом мире не были расследованы до конца, - сказал он. - Связанные с Ираком обманы так и не стали предметом полноценного расследования. Никто не понес ответственности за совершенные в Ираке преступления. Не мне объяснять вам - почему. Сегодня рассчитывать на то, что будет какой-то трибунал по войне в Ираке - было бы нереалистично. Сейчас все заняты другими делами. Но вопросы остаются. Было совершено столько преступлений, хотя теперь все притворяются, что их не было, будто бы ничего не случилось".