Небензя напомнил об ответственности Запада за преступления во время вторжения в Ирак

Совершенные некоторыми странами при вторжении в Ирак преступления так и остались безнаказанными, и рассчитывать на привлечение виновных к ответственности уже нереалистично. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Многие истории в этом мире не были расследованы до конца, - сказал он. - Связанные с Ираком обманы так и не стали предметом полноценного расследования. Никто не понес ответственности за совершенные в Ираке преступления. Не мне объяснять вам - почему. Сегодня рассчитывать на то, что будет какой-то трибунал по войне в Ираке - было бы нереалистично. Сейчас все заняты другими делами. Но вопросы остаются. Было совершено столько преступлений, хотя теперь все притворяются, что их не было, будто бы ничего не случилось".
"Это лицемерие сегодняшнего мира и политики некоторых наших партнеров, в том числе, в Совете Безопасности", - добавил Небензя.
5 февраля 2003 года на заседании СБ ООН в качестве доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения Колин Пауэлл, находившийся тогда на посту госсекретаря США, продемонстрировал пробирку с белым порошком, в которой якобы находились образцы химоружия, обнаруженного в Ираке, что, по его мнению, являлось обоснованием необходимости военной операции против Ирака. Это доказательство оказалось ложным.