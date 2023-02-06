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1 час назад

"Известия": в Госдуме изучат меры против уехавших из РФ и дискредитирующих ее граждан

Газета.Ruиещё 5

Экспертная группа по изучению возможных мер в отношении уехавших за границу россиян и публично дискредитирующих ее формируется в Госдуме, пишет газета «Известия».

Как заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, для работы над уже действующими в стране мерами и подготовкой изменений в законодательство будут приглашены представители всех ведомств, относящихся к гуманитарной и силовой сферам. Она уточнила, что «речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать».

По словам Ямпольской, первое заседание по соответствующему вопросу назначено на середину февраля. В настоящее время определен ряд предложений от депутатов разных комитетов нижней палаты, среди которых идея о конфискации имущества, а также лишение званий и запрет на распространение контента в русском сегменте интернета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из России и открыто поддерживает реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитирует Вооруженные силы РФ. Вслед за Володиным вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, уехавших из России, для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот.

Крашенинников рассказал о сложности реализации идеи конфискации имущества уехавших россиян

В то же время глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подчеркивал, что в этом вопросе нельзя обойтись «без серьезных поправок в Уголовный кодекс, так как уехать из страны не является преступлением».

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